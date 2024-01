Talve esimene pool Ukraina sõjas näitas ukrainlaste kasvanud võimekust Vene lennuväe hävitamisel. Rindel on olukord püsinud suures pildis muutumatu viimased kolm kuud peale seda, kui Vene armee alustas rünnakut Avdijivkale ning ukrainlased hõivasid platsdarmi Dnepri jõe vasakul kaldal Hersoni oblastis.

Ukraina armee erupolkovnik (meie mõistes erukolonel) Viktor Kevliuk ütles Postimehele, et tema hinnangul on sõjas viimasel ajal toimunud arengutest tähtsam muutus Ukraina liitlaste retoorikas. Kui varem väljendusid liitlased, et «me toetame Ukrainat kuni võiduni välja», siis nüüd kasutavad liitlaste poliitikud Kevliuki hinnangul üha rohkem väljendit «me toetame Ukrainat nii palju kui suudame».