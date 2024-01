Rongisaatja viskas Venemaal kassi rongist välja 30-kraadisesse pakasesse, loom suri

«Meil on siiralt kahju, et kass Twix suri,» ütles riigile kuuluv RŽD, lubades oma eeskirju muuta, vahendab BBC.

Varem ilmus ühismeediasse kaader, millel on ilmselt näha, kuidas oranžikasvalge kass 11. jaanuaril Moskvast idas Kirovis lumme visati.

Kui vahejuhtum ilmsiks tuli, asusid sajad vabatahtlikud Kirovi raudteejaama piirkonda läbi otsima. Kass leiti lõpuks laupäeval surnuna, looma omanikud hiljem tuvastasid, et tõepoolest on tegemist Twixiga. Mõnede aruannete kohaselt suri Twix looma hammustuse ja külmakahjustuse tagajärjel.

Rohkem kui 70 000 inimest on nüüdseks allkirjastanud petitsiooni, milles nõutakse naisvagunisaatja suhtes kriminaaluurimise algatamist, kuna kohalikud võimud keeldusid seda tegemast. Eraldi petitsioonis, millele on alla kirjutanud üle 200 000 inimese, palutakse avalikult tuvastamata teenindaja vallandada.

Üks Twixi omanikest ütles riigimeediale, et kavatseb asja kohtu kaudu menetleda.

RŽD teatas laupäeval, et rakendab juba muudatusi, mis keelavad ettevõtete reisisaatjatel loomi rongidest maha panna.

Selle asemel, lisas ettevõte, antakse need raudteejaamades töötajate kokku ja kutsutakse kokku loomakaitserühmad.

RŽD on asunud kaitsepositsioonile, kommenteerides sotsiaalmeedias, et ettevõtte töötajad kohtlevad loomi suure tähelepanu ja armastusega ning hoolitsevad rongireisil nende eest igal võimalikul viisil. Nad lisasid, et ettevõtte töötajad osalesid samuti Twixi otsingutel. Üks RŽD tütarettevõtetest väidetavalt otsib võimalusi, loomaks pikaajalisi sidemeid hulkuvaid loomi aitavate organisatsioonidega.