DeSantis loobus kandideerimisest ja toetab Trumpi

«Olen uhke, et täitsin 100 protsenti oma lubadused ja ma ei peatu. Mulle on selge, et enamus vabariiklaste eelvalijatest soovib anda Donald Trumpile veel ühe võimaluse. Kuigi mul on olnud lahkarvamusi Donald Trumpiga, näiteks seoses koroonaviiruse pandeemia ja tema Anthony Fauci positsiooni tõstmisega, on Trump praegusest ametisolevast presidendist Joe Bidenist parem. See on selge,» ütles DeSantis oma videos platvormil «X», vahendab CNN.