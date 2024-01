Saamid on harjunud muutustega, ent nüüd on Venemaa sõda rebinud nad lõhki. Kremli hübriidrünnakute ohu tõttu suletud Soome idapiir lõikas ära Venemaal elavate saamide tee oma sugulaste juurde Norras, Rootsis ja Soomes.

Praegu on Venemaalt Põhjamaadesse liikumiseks avatud veel vaid Norras asuv piiripunkt. Venemaal registreeritud autod on läänes aga keelatud ja kahepoolsed viisalihtsustuse lepingud on tühistatud, kirjeldas briti nädalakiri The Economist oma viimases numbris.