«See on eeskujuks Saksamaale ja näitab, et nii saab otsustada suveräänsuse üle,» selgitas 2022. aastast parteid Alternatiiv Saksamaale (AfD) juhtinud Weidel Brexiti mõjusid. Kui AfD oleks Saksamaa valitsuses, siis teeks ta kõik reformimaks ELi ning vähendamaks liidus valitsevat demokraatiavajakut.

Weideli sõnul tuleks esmajärjekorras kärpida Euroopa Komisjoni tiibu. «Kuid kui reform ei ole võimalik, kui me ei suuda taastada ELi liikmesriikide suveräänsust, peaksime laskma inimestel otsustada, täpselt nagu tegi Ühendkuningriik,» ütles Weidel Financial Timesile. «Ja me võiksime korraldada Dexiti referendumi Saksamaa EList lahkumise küsimuses.»