Juudivihas süüdistatud Musk väisas Auschwitzi

Musk ütles hiljem, et postituse tegemine oli viga, kirjeldades seda kui üht rümalaimad asja, mida ta meediaplatvormil teinud on.

Muuhulgas peatasid suurkorporatsioonid, nagu Apple, Disney ja IBM skandaalse multimiljardäri sõnade tõttu ka oma reklaamid meediaplatvormil. Vastuseks on ettevõtja süüdistanud firmasid, et nad üritasid teda rahaga šantažeerida.

Auschwitz-Birkenaus asuv muuseum on varem olnud pahane X-i suhtes. Augustis kritiseeris muuseum platvormi pärast seda, kui see algselt ei suutnud eemaldada holokausti eitavat postitust, öeldes, et see ei rikkunud selle reegleid.