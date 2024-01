«Me toetame täielikult Eesti kolleege ning enda viimatisele kogemusele tuginedes soovitame neil jäädvustada läbirääkimiste käigus iga viimnegi detail. Kui tundub, et midagi peaks üles kirjutama, siis oma kogemusest võime öelda, et seda peaks kindlasti tegema. Poliitikud mõnikord unustavad, mida nad lubavad,» ütles ta. Vanaga sõnul on oluline mitte kaasa minna kiirustamisega, kuigi kõik tahavad kiiret lahendust – esmalt on oluline näha, kuidas lubadusi rahastatakse, näha arvutusi ja muid üksikasju.