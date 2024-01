Nigeri põhjaosas suure Sahara liivakõrbe äärel asuv Agadezi linn on taas siginat-saginat täis.

Linna käänulistel tänavatel vuravate Toyota Hiluxite kastides on kokku surutud kümneid Lääne- ja Kesk-Aafrikast pärit inimesi, kes valmistuvad pikaks teekonnaks läbi Sahara kõrbe Liibüasse, mis on viimane teepost enne Vahemere ületamist.

Eelmisel suvel, kui Nigeris haarasid riigipöördega võimu sõjaväelased, peatas Euroopa Liit rahalise toetuse. Vastusammuna katkestas sõjaväehunta novembris rändekokkuleppe Euroopa Liiduga. See aga tähendab, et värav Sahara poole on taas lootusrikastele migrandigruppidele avatud.