Uuring: eelolevatel eurovalimistel kinnitavad kanda äärmuslased

Kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis läbi viidud küsitlustele ja eelmistele eurovalimiste tulemustele tuginedes selgus, et populistlikud euroskeptilised parteid nii poliitilisest vasak- kui ka paremäärmuslusest on teel valimisvõiduni üheksas liikmesriigis - Austrias, Belgias, Tšehhis, Prantsusmaal, Ungaris, Itaalias, Hollandis, Slovakkias ja Poolas. Eeldatavasti saavutatakse teine või kolmas koht veel üheksas riigis - Saksamaal, Hispaanias, Portugalis, Rootsis, aga ka Bulgaarias, Eestis, Soomes, Lätis ja Rumeenias.

Paremparteide edu võib europarlamendi jõudude vahekorda järsult paremale nihutada ja seada ohtu Euroopa Liidu põhisambad, näitasid küsitlused. See peaks olema äratuskell Euroopa poliitikakujundajatele selle kohta, mis on valimistel kaalul, ütlesid raporti kaasautorid politoloogid Simon Hix ja Kevin Cunningham.