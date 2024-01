Orbán kinnitas toetust Rootsi NATOsse astumisele

«Ma kinnitasin, et Ungari valitsus toetab Rootsi NATO liikmesust. Rõhutasin ka, et me jätkame Ungari rahvusassamblee kannustamist Rootsi liitumise poolt hääletama ja esimesel võimalusel ratifitseerimine lõpule viima,» kirjutas Orbán Xis.