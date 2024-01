ÜLEVAADE ⟩ Trump marsib vääramatu võidu poole

Teisipäeva õhtul teatas Trump Nashua linnas oma võidukõnes: «Kes võidab Iowas ja võidab New Hampshire’is, ei ole kunagi kaotanud.»

Ekspresident viitas tõigale, et ajaloos ei ole ühtegi Vabariikliku Partei presidendikandidaati, kes oleks võitnud kahes esimeses eelvalimiste osariigis ja seejärel lõpuks nominatsioonist ilma jäänud. Enne Trumpi on suutnud võita nii Iowas kui New Hampshire’is ainult ametisolevad vabariiklaste presidendid.