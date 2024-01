Tegemist on järjekordse suurõnnetusega piirkonnas, kus juhtub taolisi õnnetusi pidevalt. Mali, mis kuulub maailma vaesemate riikide hulka, on üks Aafrika juhtivaid kullatootjaid.

Kullakaevanduskohad on regulaarselt varingute ja maalihete toimumispaigaks ning võimudel on raskusi väärismetalli omaalgatusliku kaevandamise kontrolli all hoidmisega.