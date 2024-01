Nii USA ülemkohus kui ka madalama astme apellatsioonikohus otsustasid keelduda Smithi advokaatide palvetest surmanuhtluse täideviimine ära jätta. Advokaatide sõnul on see julm ja ebatavaline karistus. Nad esitasid ülemkohtule vaide, väites, et süüdimõistetu mitmekordne hukkamiskatse rikub USA põhiseadust.