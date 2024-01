Vene okupantidel on lokaalseid edenemisi Avdijivka serval, kuid samal ajal hoiavad ukrainlased neid pinges mõne õnnestunud rünnakuga süvatagalas. Allakukkunud Vene transpordilennukis Ukraina sõjavangide olemasolu pole siiani kinnitust leidnud. NATOt on vara maha kanda, kui venelased pusivad ikka veel Kiievi kolmepäevase operatsiooni 700. päeval Avdijivkaga, kirjutab sõjavaatleja ja riigikogu liige Igor Taro (Eesti 200).

Suurtükkide kaotuste hulk ühe ööpäeva kohta oli pretsedenditu, kuid põhjalikumat selgitust selle kohta pole veel näinud. Tundub uskumatu, et selline asi juhtub rutiinse tegevuse käigus rindel. Tavaliselt on suuremate koguste taga mõni erakordne tabamus lattu või transpordiga saabunud laadungile. Igal juhul pärsib see venelaste võimet kaudtuld kaitse- või rünnakuotstarbel korraldada.