Vanglakaristuse oht ripub praegu 36-aastase ligi 30 miljoni Instagrami jälgijaga Itaalia sotsiaalmeedia superstaari Chiara Ferragni pea kohal, vahendas Briti päevaleht The Times täna.

Elustiilile keskendunud suunamudija Ferragni väitis nimelt, et tema reklaamitud Pandoro tordi müügist saadava tuluga aidatakse Torino lastehaiglat. Mida Ferragni ei maininud, oli see, et tordi valmistaja tegi tegelikult juba enne müügikampaania algust haiglale ühekordse 50 000 euro suuruse annetuse.