Peterburis tuntud Kremli sõjablogija tapnud naine läheb 27 aastaks vangi

Trepovale esitati kriminaalkoodeksi alusel süüdistus organiseeritud grupi poolt toime pandud terroriaktis, mis põhjustas tahtliku surma, lõhkeseadeldiste ebaseaduslikus omamises organiseeritud grupi poolt ning dokumentide võltsimises, vahendab Meduza.

Kohus määras ka kaasosalisele Dmitri Kasintsevile 21 kuu pikkuse vanglakaristuse, kuna Trepova varjas end pärast rünnakut võimude eest tema korteris.

Vladlen Tatarski suri mullu 2. aprillil, kui Trepova kingiks antud miniatuurne kuju plahvatas Peterburi kohvikus aset leidnud rünnakus, mille korraldasid Venemaa väitel Ukraina salateenistused. Rohkem kui 30 inimest sai plahvatuses vigastada. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak lükkas eelmisel aastal süüdistused tagasi ja ütles, et Tatarski mõrv oli Venemaa sisetülide tagajärg.

Võimud nimetasid Trepova süüdlaseks ja vahistasid ta vähem kui 24 tundi pärast plahvatust, süüdistades teda terrorismis ja muudes kuritegudes. Prokuröride sõnul andis ta teadlikult Tatarskile (kodanikunimega Maksim Fomin) lõhkeainega varustatud seadme.

​26-aastane Trepova tunnistas, et andis Tatarskile objekti, kuid ütles, et tema arvates oli sellesse peidetud kuulamisseade, mitte pomm. Ta ütles, et tegutses Ukrainas asuva mehe käsul ja oli ajendatud Venemaa sõjalisest pealetungist Ukraina vastu.

Naine rääkis kohtus, et oli selgesõnaliselt küsinud Ukrainas asuvalt käitlejalt, keda ta tundis Gestalti nime all, kas põhikiri, mille ta oli saatnud ta Tatarskile andma, on pomm.

«Ma kartsin väga ja küsisin Gestaltilt: «Kas see pole sama, mis Daria Duginal?»,»ütles ta, viidates Vene natsionalistile, kes hukkus 2022. aasta augustis Moskva lähedal autopommiplahvatuses.

«Ta ütles, et ei, see on lihtsalt pealtkuulamine ja mikrofon,» rääkis Trepova, kes pärast plahvatust ähvardas Gestalti, kuna sai aru, et ta on süüdi lavastatud.