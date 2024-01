Hamas hoiab naisi vägistamisterrori all

Bitton sõnas hakatuseks, et mõnedele emadele on räägitud, et nende tütreid on seal vägistatud.

Koos oma kolme lapsega vaherahu ajal vabaks saanud 48-aastane Chen Goldstein Almog rääkis, et juba toona olid mitmel siiani pantvangis olnud noorel naisel menstruatsioon ära jäänud. «Võib-olla on see midagi, mille eest me peaksime palvetama: et see oleks nende keha, mis kaitseb neid selle eest, et nad jumala eest rasedaks ei jääks,» vihjas ta.