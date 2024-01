SÕDA UKRAINAS ⟩ Aasovi ohvitserid: meil pole luksust hukkunud kaaslasi leinata

Järgnes vangistus Venemaal, kust mõlemal õnnestus mõni kuu hiljem toimunud sõjavangide vahetusega kodumaale naasta. Praegu täidavad Samoilenko ja Fedosjuk teenistuskohuseid, kuuludes samanimelise, Aasovi 12. brigaadi erivägede koosseisu. Samoilenko on lisaks muule pälvinud tähelepanu sellega, et on võitlusvõimeline hoolimata vasakut kätt asendavast proteesist ja paremast klaassilmast.