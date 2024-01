Arutelu puhkes pärast seda, kui iga-aastast pidu korraldavate kohalike klubide föderatsiooni äsja ametisse nimetatud juht ütles avalikult välja, et ta eelistaks, kui pidu toimuks ilma härgadeta, kuna see oleks loomadele liiga julm

«Ma saan kergesti elada ilma härjajooksu nägemata või härjavõitlustele minemata,» ütles Pamplona klubide föderatsiooni president Rakel Arjol piirkonna suurimale ajalehele El Diario de Navarra. «Ma tahaksin, et San Fermin oleks härgadeta, see on minu isiklik arvamus.»