Venemaal kasvab oluliselt Ukraina sõtta mobiliseeritud tsiviilisikute naiste rahulolematus. Naised nõuavad, et võimud tooksid viivitamatult tagasi nende abikaasad ja laste isad. Rus.Postimees vestles selle liikumise kõige aktiivsema osalejaga ja püüdis mõista, kas tegemist on olukorraga, kus n-ö alamklassid enam ei taha või jääb see «revolutsioon» tormiks veeklaasis.

2023. aasta novembris avaldas temaatiline Telegram-kanal «Путь домой» («Tee koju») manifesti ja petitsiooni Venemaa toimuva tähtajatu mobilisatsiooni vastu. Kanalil on üle 30 tuhande tellija ja see on administraatorite sõnul pahasoovijate kaebuste tõttu juba saanud sildi «fake».

Alustuseks pöördusid naised paljurahvuselise Venemaa rahva poole abipalvega. «Selgub, et me pole valijad ega kodanikud ja võib-olla pole me enam üldse inimesed... Meid reedavad ja hävitavad meie omad inimesed,» öeldakse manifestis. «Meid ni*uti näkku ja sama tehakse teiega. Me mäletame, kuidas president lubas, et reservväelasi teenistusse ei kutsuta, et sõjalise erioperatsiooni ülesandeid (Vene seadus keelab nimetamast agressiooni Ukraina vastu sõjaks – toimetuse märkus) täidavad ainult elukutselised vabatahtlikud. Ja siis viidi meie lähedased Ukrainasse. Lubadused osutusid tühisteks. Paljud ei tule kunagi tagasi. Mobilisatsioon osutus kohutavaks veaks. Meid karistati seaduskuuleka käitumise eest. Enamuse võltsstabiilsuse eest maksavad meie mehed verega, meie aga tervise ja pisaratega.»