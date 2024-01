ISW: Venemaa kasutab Ukrainas üha sagedamini keelustatud keemiarelva

«Ukraina peastaabi trofeerelvade ning sõjavarustuse uurimiskeskuse esindaja kapten Andri Rudõk ütles 25. jaanuaril, et Vene vägi kasutas 2023. aasta detsembris rahvahulga taltsutamiseks klooratsetofenooniga (teatud tüüpi pisargaas) granaate RG-Vo, mida tuntakse ka kui "massirahutuste tõrje ainet" ja et Ukraina ametnikud tuvastasid 2023. aasta detsembris 81 juhtu, kus Vene vägi kasutas RG-Vo granaate,» seisis ettekandes.

ISW kohaselt teatas Ukraina peastaap, et Vene väeüksused hakkasid 14. detsembril kasutama uut tüüpi spetsiaalset CS-gaasiga gaasigranaati ning et Vene vägi on 2024. aasta esimese kahe nädala jooksul kasutanud keemiarelva vähemalt 51 korral.

Instituut toonitas ettekandes, et Venemaa on keemiarelva keelustamise konventsiooni osapool, mis tähendab, et nad on võtnud endale kohustuse järgida keeldu klooratsetofenooni kasutamiseks sõjapidamises.