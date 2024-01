TROLLID HOOS ⟩ Saksamaal paljastati Moskva-meelne väärinfokampaania X-is

Peamiselt süüdistati neis, et kantsler Olaf Scholzi valitsus on Ukrainat sõjas Venemaaga toetama asudes oma rahva hooletusse jätnud.

Kontodele pandi sageli ka linke libauudistele veebilehtedel, mis olid kujundatud tegelikke meediaväljaandeid meenutama, ütles Spiegel. Analüütikud seostavad seda Venemaaga seotud Doppelgangeri kampaaniaga, mis on võimudele teada juba varasemast.

Sel aastal on valimised kolmel Ida-Saksa liidumaal, kus arvamusküsitlustes on kõrgel kohal paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Juunis on Euroopa Parlamendi valimised, millest on õigus osa võtta 400 miljonil Euroopa Liidu kodanikul.

EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell hoiatas sel nädalal, et 2024. on otsustav aasta võitluses Venemaa väärinfolevitajatega. Valimised on nende peamine sihtmärk, ütles ta.