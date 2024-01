USA valitsus töötab välja pikaajalist Ukraina toetamise plaani

Valmiv plaan kujutab endast järsku muutus võrreldes eelmise aastaga, mil USA ja liitlaste sõjaväelased kiirustasid Kiievisse väljaõppe ja keeruka tehnikaga lootuses, et see suudab kiiresti tõrjuda Ida- ja Lõuna-Ukrainat okupeerivad Vene väed. See jõupingutus põrkus aga suuresti Venemaa tugevalt kindlustatud miiniväljadele ja eesliini kaevikutele.