Michel loobus plaanist kandideerida europarlamenti – Orbánist ei saa ülemkogu ajutine eesistuja

Michel ütles avalduses, et tema taganemine oli tingitud äärmuslikest reaktsioonidest ja isiklikest rünnakutest, mille vallandas tema esialgne otsus, lisades, et ta pühendab kõik oma jõupingutused oma praegustele kohustustele.

«Ma ei taha, et see otsus [kandideerida parlamenti] segaks meid meie missioonil või õõnestaks seda institutsiooni ja meie Euroopa projekti. Samuti ei taha, et seda kuritarvitatakse mingil viisil Euroopa Ülemkogu lõhestamiseks, mis minu arvates peab väsimatult töötama Euroopa ühtsuse nimel,» ütles ta.