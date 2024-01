Laev, mida ehitati Soomes Turus enam kui 900 päeva on otsekui ood pompöössusele. Pikem kui Eiffeli torn, on sel 20 tekki ja ruumi enam kui 5600 (maksimaalselt 7600) reisijale ja 2350 meeskonnaliikmele.

Tagamaks, et keegi ei tunneks igavust ega jääks nälga, on tohutul laeval, mis on registreeritud Bahamal, seitse basseini, sealhulgas üks väikese järve mõõtmetega, kuus liutorude süsteemi, karusell, mis on Royal Caribbeani sõnul suurim uisuväljak merel, ning enam kui 40 einelat ja baari.