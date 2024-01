«Balti riikides on kümned tuhanded inimesed kuulutatud alamateks inimesteks. Neilt on võetud kõige elementaarsemad õigused ja nad on allutatud tagakiusamisele,» vahendab Reuters Putini väidet. Moskva on korduvalt süüdistanud Balti riike ksenofoobias ja vene vähemust «teise klassi» kodanikena kohtlemises.