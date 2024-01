UKRAINA PÄEVIK 27.01: olukord Avdijivka ümbruses on stabiliseerunud, okupantide ründeüksuste suurus on langevas trendis ning positiivseid väiksemaid arenguid on mitmes lõigus. Suuremas plaanis jätkub endine patiseis ning Venemaa jätkab oma agressioonikuriteo toimepanemist lisaks ka öisete drooni- ja raketirünnakutega ning dokumenteeritud sõjavangide hukkamisega.