VIDEO ⟩ Holokausti mälestuspäeval protestisid kogu Saksamaal kümned tuhanded paremäärmusluse ning AfD vastu

Politsei andmetel osales ainuüksi Düsseldorfis toimunud protestil kuni 100 000 inimest. Düsseldorfi meeleavalduse motoks oli «AfD vastu – me ei jää vait. Me ei vaata kõrvale. Me tegutseme!». Meeleavaldajate hulgas oli igas vanuses inimesi, sealhulgas palju lastega peresid, vahendab ZDF.