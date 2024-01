Ungari paremäärmuslased tahavad Taga-Karpaatiat, kui Ukraina kaotab sõja

«Kui see sõda lõpeb sellega, et Ukraina kaotab omariikluse, sest ka see on võimalus, siis ainsa Ungari erakonnana, kes võtab selle seisukoha, annan ma märku, et me esitame nõude Taga-Karpaatiale,» ütles ta, pälvides selelga rahvahulga aplausi.