INTERVJUU ⟩ Ukraina õhujõudude ohvitser: Ukrainale lähenedes Vene piloodid värisevad

Venemaa raketirünnakud Ukraina linnadele on sel talvel saavutanud oma haripunkti. Hoolimata sellest, et läänepartnerid on kaheaastase täiemahulise sõja jooksul varustanud Ukrainat kümnete erinevate õhutõrjesüsteemidega, viitab olukord lahinguväljal ning tsiviilisikutest kannatanute ja hukkunute arv, et niisuguseid süsteeme on vaja mitu korda rohkem.