Moldova ja Venemaa suhted halvenesid järsult pärast Kremli kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris ning Moldova läänemeelne valitsus on korduvalt süüdistanud Kremlit katses ka Moldovat destabiliseerida.

Sõltumatute Riikide Ühenduse teise osakonna direktor Alexei Polištšuk väitis eile intervjuus Vene uudistekanalile TASS, et Moldova on hakanud hävitama sidemeid Venemaa juhitud SRÜ-ga ning levivad kuuldused, et Moldova kavatseb 2024. aasta lõpuks ühendusest lahkuda.