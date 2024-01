Kuigi Vene väed on praegu hõivatud sõjaga Ukrainas, peavad NATO liidrid tõenäoliseks, et alliansil võib olla halvimal juhul vaid kõigest kolm aastat, et valmistuda otseseks relvakonfliktiks Kremliga ning mitu kõrget sõjaväelast oletavad, et sellisel juhul annaks Venemaa kauglööke tsiviil- ja sõjavälise taristu pihta, et takistada kaitsetegevust, kirjutas Briti ajaleht The Times.