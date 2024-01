Täiemahulise sõja alguses Ukrainale appi läinud Eesti vabatahtlikest sõduritest on paljud tänaseks koju tagasi tulnud. Esimese laine vabatahtlike asemel on Eestist hakanud viimasel ajal Ukrainasse sõdima minema rohkem nooremaid mehi.

Pärnakas German Barinov on üks viimaseid, kes otsustas, et talle aitab sõdimisest – ta on lihtsalt väsinud. «Kahjuks polnud eriti rotatsiooni, polnud aega puhata. Nüüd otsustasin, et pean puhkama,» rääkis Barinov, kes on üks tuntumaid sõja alguses Ukraina armeele appi läinud Eesti vabatahtlikest sõduritest.