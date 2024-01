UNRWA töötajaid kahtlustatakse inimröövis ja veresaunas

Enne oli teada vaid, et Iisraeli valitsuse tõendid nende tosina inimese tegevuse kohta üle tuhande elu nõudnud Hamasi 7. oktoobri rünnakus on piisavalt tõsised, et veenda riike USAst Eestini ja Prantsusmaast Jaapanini UNRWA-le rahalise abi andmist hoobilt peatama.