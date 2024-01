«Pekka Haavisto on mõnevõrra vanem. Ta on alati olnud tõesti tohutult rahulik esineja ja selline natuke hall kuju. Alexander Stubb on aga jutukas, kiire ja veidi ebasoomlaslik. Talle meeldib nalja ja vimkat visata. Stubb võib öelda asju, mida ta pole läbi mõelnud. Haavisto aga selliseid kalasid mitte kunagi läbi ei laseks,» kirjeldas Postimehele Helsingin Sanomate poliitikaajakirjanik Marko Junkkari. «Stubb ise ütleb, et ta on nüüd vanem ja maha rahunenud.»