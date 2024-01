Politsei kahtlustab Brasiilia ekspresidendi poega inimeste järel luuramises

Carlos Bolsonaro on Rio de Janeiro linnavolinik ja üks Bolsonaro neljast pojast. Kohtuniku sõnul on noorem Bolsonaro üks uurimisalustest.

ABC Newsi andmetel korraldas politsei läbiotsimise ka ekspresidendi korteris, kust püüdis leida tema poja mobiiltelefone. Kokku on ABC NEWSI järgi läbiotsimisi tehtud üheksas asukohas.

Moraesi otsuses öeldakse, et politsei on kontrollinud Bolsonaro poliitiliste vaenlaste jälgimises kahtlustatud rühmitust ning uurib samuti, kas ekspresidendi lapsed on sellega kuidagi seotud.