Eile väljaandes Insider avaldatud artiklis väidetakse, et Ždanoka on tegutsenud aastaid Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) heaks.

Euroopa Parlamendi kõneisik teatas, et väidete osas on alustatud juurdlust ning Ždanoka juhtum on antud edasi vastavale järelevalvekomisjonile, vahendab Politico.