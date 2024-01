Orbán: Ungari nõustub Ukrainale abi andmisega, kuid tingimustega

«Otsustasime teha kompromissettepaneku. Me ei ole nõus eelarvet muutma. Me ei ole nõus sellega, et peame eraldama tohutud 50 miljardit eurot. Me ei ole nõus kooskõlastama seda korraga neljaks aastaks,» ütles Orbán usutluses ajalehele Le Point.