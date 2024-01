Eesti saadik: Iisrael ei looda end kaitstes pelgalt Raudkuplile

Muutused on väga tugevad. Iisraelis räägitakse 7. oktoobrist kui nende 9/11-momendist. Seda on võrreldud teiste traagiliste ajaloosündmustega, mida Iisraeli rahva ajaloos on väga palju. Aga on ilmselge, et Iisraeli jaoks algas tol päeval uus ajajärk.