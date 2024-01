Iisraeli erukolonel: UNRWA haldab Gazat, sest Hamas inimestest ei hooli

Paarkümmend aastat Iisraeli kaitsejõudude rahvusvahelise õiguse nõunikuna töötanud Benjamini sõnul on see ka põhjus, miks Gazast leiab palju ÜRO rajatisi. Suur osa tema karjäärist möödus selles piirkonnas ajal, kui Gaza oli veel Iisraeli kontrolli all.