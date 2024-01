POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Mürsupuudus pole Ukraina armees veel totaalne

Päikeseline tore talveilm ei tähenda Ukraina suurtükimeestele midagi head. Neile on see halb ilm, sest lendavad vaenlase droonid. «Kurat, tööd ei saa üldse teha,» vandus juba kuulsateks saanud Bahmuti ja Avdijivka [endiste] linnade vahel positsoonil asuva Ukraina patarei komandör Grib (Seen).