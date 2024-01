Venemaad tabasid laialdased internetikatkestused

Eile hilisõhtul teatas ministeerium, et probleem on lahendatud, kuid mõned domeeninimede süsteemiga seotud tõrked võivad jätkuda, kuniks uuendatud andmeid jaotatakse üle süsteemi.

Vene võimudel on ammu olnud kavas viia Vene internetikasutajad üle riiklikku DNS-serverisse ja eile õhtul toimunud katkestused võivad anda tunnistust, et seda on hakatud nüüd tegema, teatas ühendus Net Freedoms Project.