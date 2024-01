UNRWA hinnangul on põhjalik uurimine äärmiselt oluline

Olulised rahastajad, kelle seas Suurbritannia, Saksamaa, Jaapan ja USA, on teatanud, et nad peatavad pärast süüdistusi organisatsioonile abi andmise.

«Meil on 33 000 inimest ja seega on meie jaoks äärmiselt oluline, et nende konkreetsete üksikjuhtumite puhul, millele Iisrael meie tähelepanu juhtis, tõesti toimuks sõltumatu uurimine,» ütles UNRWA pressiesindaja Tamara Alrifai uudisteagentuurile AFP.