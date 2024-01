KOHALIK VAADE ⟩ Puigdemont tõmbas amnestiaseaduse tagasilükkamisega Sánchezel vaiba alt

Seejuures kõige kummalisem on parlamendi alamkojas teisipäeval õhtul toimunu juures see, et eelnõu vastu hääletas 2017. aasta ühepoolse iseseisvuskuulutuse ühe autori, Kataloonia endise presidendi ja end õigusemõistmise eest Brüsselis varjava Carles Puigdemonti partei Junts, mis oli sellessamas amnestiaseaduses leppinud kokku juba mitu kuud tagasi – osana sotsialisti Sáncheze peaministriks kinnitamise tehingust.