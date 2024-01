ÜLEVAADE ⟩ Kindral Zalužnõi pakkis asjad, kuid jäi ametisse

Sellegipoolest kirjutavad mitmed maailma väljaanded oma allikatele tuginedes, et pingeline kohtumine Zalužnõi ja president Volodõmõr Zelenskõi vahel tõesti toimus, kuid versioonid kohtumise sisust on mõnevõrra erinevad.

Väljaande The Times andmetel ütles Zalužnõi presidendi nõunikele, et nende hinnangud rindeolukorrale on liialt optimistlikud ja ebarealistlikud, misjärel paluti tal armeejuhi kohalt tagasi astuda. Sellest Zalužnõi aga keeldus, mistõttu olevat Zelenskõi ähvardanud kindrali ise ametist vabastada, kirjutab Briti ajaleht kolmele anonüümsele allikale tuginedes.