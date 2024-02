Läti keelab oma koondistel Vene ja Valgevene võistkondadega mängimise

Lisaks keelab seadus korraldada Lätis (täiskasvanute ja juunioride) rahvuskoondise võistlusi võistkondlikes spordimängudes, millest võtavad osa Venemaa või Valgevene koondised oma lipu all või neutraalses staatuses.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Venemaa välispoliitilises doktriinis on üheks selle väärtuste levitamise viisiks nn pehme jõu kasutamine suhete loomisel välisriikidega ning sport on üks selle vahendeid.