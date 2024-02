Tusk: Ukrainast väsimine ei ole mure, oleme väsinud Orbánist

«Ma mõtlen, et nn väsimusega Ukrainast ei ole kindlasti mure. Meil on praegu Brüsselis väsimus Orbánist. Meil ​​on vaja lahendada nii palju muresid. Vaadake tänavaid mitte ainult Brüsselis,» ütles ajakirjanikele saabudes Euroopa ülemkogule.

Tusk rõhutas, et praegu on vaja tugevdada ühtsust Venemaa ja selle agressiivse poliitika vastu võitleva Ukraina ümber.

«Ma ei suuda mõista, ma ei saa leppida selle Viktor Orbáni väga kummalise ja iseka mänguga. Ja meie põhimõtetes, nagu õigusriigi põhimõte, ei saa teha kompromisse ja loomulikult ei ole ruumi kompromissiks Ukraina küsimuses. Ja seepärast on see, mida me saame Viktor Orbánile pakkuda, nagu alati, kohtleda teda õiglaselt, vastavalt meie reeglitele ja protseduuridele, ja ei midagi rohkemat,» ütles Poola peaminister.