Sõja algul Mariupolist röövitud ukraina poiss: virutaksin Putinile rusikaga!

Läti pealinnas Riias kogunesid sel nädalal üheksa Ukraina last, kes suudeti päästa okupeeritud aladelt, enne kui nad oleks Venemaale küüditatud. Nad rääkisid Läti ja Ukraina kokku kutsutud konverentsil oma loo, et tõmmata tähelepanu sadadele tuhandetele lastele, kelle Venemaa on Ukrainast röövinud.