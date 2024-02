Miks on uuest mobilisatsiooniseaduse eelnõust saanud selline suur poliitiline probleem?

Mobilisatsiooni suhtes on Ukraina ühiskonnas tekkinud silmnähtav kognitiivne dissonants. See seisneb selles, et absoluutne enamus ukrainlastest usaldavad Ukraina kaitsejõude ja [kaitseväe juhatajat kindral Valeri] Zalužnõid ning tahavad kõigi okupeeritud alade vabastamist, kuid samal ajal ei avalda nad suurt soovi ise astuda armeesse ning anda isiklik panus okupeeritud alade vabastamisse.