Eelkõige küttisid pahalased just suurte Vene klassikute, nagu Aleksandr Puškini teoseid. Vallutati Euroopa prestiižsemate raamatukogude müürid, kus Vene klassikat näidati ja hoiti nagu kõige väärtuslikumaid ehteid, vahendas The Times eile.

Väärtuslike teoste koopiate väärtus on null. Prantsusmaa detektiivid väitsid, et grusiinidest varaste rühm on väga hästi struktureeritud, tegutsevad organiseeritult ja on oma liikumiselt väga mobiilne. Nende kätte on väidetavalt langenud tublisti üle kahe miljoni väärtuses raamatute esmatrükke.